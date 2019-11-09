التحقيق مع رئيسي حزب معارض بتركيا بزعم "الإرهاب"‎

بدأت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول التحقيق في اتهام الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، سزائي تمللي وبرفين بولدان، بـمزاعم"الدعاية لتنظيم إرهابي".

وادعت صحيفة "خبر ترك" الموالية للنظام أن سبب فتح التحقيق "هو أن تمللي وبولدان قاما بالدعاية لتنظيم إرهابي خلال كلمات لهما في المؤتمر الثالث الاعتيادي للحزب، الذي انعقد الأحد الماضي".

وأوضحت الصحيفة، السبت، أن نيابة إسطنبول أعدت ملف التحقيق الخاص برئيسي الحزب، وأرسلته للنيابة العامة في العاصمة أنقرة، لأنها الجهة المختصة للتحقيق، على اعتبار أن مقر الحزب هناك.



إلا أن انتقال تحقيق النيابة العامة لإسطنبول كان لاعتبارات أن المؤتمر العام للحزب الذي شهد كلمات رئيسي الحزب، انعقد في تلك المدينة قبل نحو أسبوع.

Advertisements

وأشارت إلى أنه في إطار التحقيقات تم إصدار قرارات باعتقال 8 منتمين للحزب، لاتهامهم بالتهمة نفسها.







وتعتبر الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني والذي أدرجته أنقرة على قوائم الإرهاب.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي والدعاية له".

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بدعوى مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات حملات اعتقال واسعة تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم للعمال الكردستاني.