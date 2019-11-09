استئناف فعاليات تنصيب إمبراطور اليابان وسط احتفالات شعبية

تجمع عشرات آلاف اليابانيين، السبت، للاحتفال باعتلاء ولي العهد ناروهيتو العرش بمراسم تشمل رقصات تقليدية وحفلات موسيقية لنجوم البوب، والتي تُستأنف عقب توقفها بسبب الإعصار الذي ضرب البلاد وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

وتمكن 10 آلاف ياباني من انتزاع بطاقة لحضور الحدث في القصر الإمبراطوري، إلى جانب 20 ألف مدعو، في حين ستبث وقائعه مباشرة عبر التلفزيون.

الحفل يعقب المراسم الرسمية العديدة التي أقيمت بمناسبة اعتلاء ناروهيتو العرش في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال ناروهيتو متوجها إلى الجماهير، وإلى جانبه زوجته ماساكو بعد الكلمات التي ألقاها رئيس الوزرء شينزو آبي ومسؤولون كبار: "إني ممتن لكم لأنكم أتيتم اليوم لتهنئتي".

وأدت فرقة أراشي للبوب أغنية تم تأليفها خصوصا للمناسبة.





والأحد، سيقطع ناروهيتو وزوجته في سيارة مكشوفة مسافة 5 كيلومترات من القصر إلى مقر إقامتهما في وسط طوكيو.





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وهذه الخطوة التي يعتبرها الشعب الياباني ذروة الاحتفالات وإحدى المناسبات النادرة لرؤية الإمبراطور، كانت مقررة أصلا في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها تأجلت احتراما لضحايا الإعصار الذي ضرب البلاد قبل أيام وتسبب بأضرار جسيمة ومقتل أكثر من 80 شخصا.

وفي خطاب مقتضب قدم الإمبراطور التعازي لأهالي الضحايا، معبرا عن الأمل في أن تنهض البلاد بسرعة من هذه الكارثة.





ووُلد ناروهيتو في 23 فبراير 1960، وهو أكبر أولاد الإمبراطور السابق أكيهيتو، وأول إمبراطور ياباني يولد بعد الحرب العالمية الثانية، وأول إمبراطور يجري دراسات عليا في الخارج، إضافة إلى أنه ليس لديه ولد ذكر يخلفه.

قبل ولاية العرش، اهتمت الأم الإمبراطورة ميتشيكو شخصيا بتولي مسؤولية تعليم ابنها الأكبر في بلد يتم فيه إسناد هذا الأمر في العادة إلى موظفي غرف القصر أو معلمين، وهكذا نشأ ناروهيتو مثل شقيقه أكيشينو وشقيقته نوري، تحت أعين الوالدين.





الإمبراطور الجديد لديه شهادات جامعية عريقة، فهو حاصل على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة جاكوين بطوكيو، ثم أكمل دراسته في جامعة أكسفورد البريطانية، وتخصص في دراسة حركة النقل عبر الأنهار في أوروبا خلال العصور الوسطى.

مثل كل أفراد عائلته، الإمبراطور ناروهيتو محب للموسيقى والتاريخ، وفي الماضي شكّل مع والديه أوركسترا صغيرة، حيث عزف على الكمان، وكانت والدته تعزف على البيانو وأبوه على آلة التشيلو.

وحضر المراسم مبعوثون خاصون من 195 دولة، وهذا الرقم أكبر بـ30 وفدا مقارنة بمراسم التنصيب السابقة (1990)، إلى جانب نحو 2500 من كبار الشخصيات المحلية والأجنبية (في آخر مراسم تنصيب كان هناك 2200 شخص).