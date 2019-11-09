مصادر أمنية وطبية عراقية: مقتل 3 متظاهرين بوسط العاصمة بغداد

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العين الإخباريةالسبت 2019/11/9 07:20 م بتوقيت أبوظبي
جانب من حالات الكر والفر بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن في بغداد - أرشيفية
أعلنت مصادر طبية وأمنية عراقية، السبت، مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات في وسط العاصمة بغداد.
وأشارت التقارير الميدانية إلى أن المتظاهرين القتلى سقطوا قرب ساحة التحرير، فضلا عن إصابة العشرات بسبب الغاز المسيل للدموع.
وتحركت تعزيزات من قوات مكافحة الشغب العراقية إلى المنطقة لتفريق المتظاهرين، فضلا عن وصول فرق من الدفاع المدني للسيطرة على حريق شب في ساحة الخلاني.
وأكد الجيش العراقي قبل قليل أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلامية من فض المظاهرات الاحتجاجية بالقوة.
وأوضح الجيش العراقي، في بيان، أن مهمته المكلف بها هي حماية المحتجين والحفاظ على أرواح العراقيين.
وأصيب 30 متظاهرا باختناقات خلال محاولة لقوات الأمن العراقية، السبت، فض اعتصام قرب جسر السنك وسط بغداد، الذي كان مركزا رئيسيا لتجمع المحتجين خلال الأيام الماضية.
وكان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، أعلن السبت، إطلاق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث ومختلف الفئات الاجتماعية لمعالجة المشاكل في البلاد.
وقال رئيس البرلمان العراقي "سنعمل على وضع جدول زمني لتلبية مطالب المتظاهرين"، وجدد رفضه "استخدام العنف ضد المتظاهرين"، ومطالبا بحمايتهم.
ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.
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