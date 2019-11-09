الحلبوسي: مبادرة تجمع السلطات الثلاث لمعالجة أزمات العراق

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العين الإخباريةالسبت 2019/11/9 06:48 م بتوقيت أبوظبي
تصاعد الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام في العراق
أعلن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، السبت، إطلاق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث ومختلف الفئات الاجتماعية لمعالجة المشاكل في البلاد.
وقال رئيس البرلمان العراقي: "سنعمل على وضع جدول زمني لتلبية مطالب المتظاهرين"، وجدد رفضه "استخدام العنف ضد المتظاهرين"، مطالبا بحمايتهم.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أبدى استعداده في وقت سابق اليوم، لإجراء تعديل وزاري استجابة للمتظاهرين.
وأضاف عبدالمهدي -في بيان ردا على خطبة السيستاني أمس الجمعة- أن السلطات ستواصل التحقيق بقضايا القتلى والجرحى بالمظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائيا.
وعن قطع الإنترنت في بعض المناطق بالبلاد، قال إنه سيبقي هذه الإجراءات محدودة ومؤقتة لأدنى حد.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، الخميس، أن التقارير الواردة لها تفيد باستمرار استخدام الأمن العراقي الرصاص الحي ضد المتظاهرين، الأمر الذي قالت إنه "مثير للقلق".
ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.
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