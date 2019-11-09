قائد عسكري ليبي: عناصر المليشيات تتراجع بجبهات طرابلس

كشف اللواء فوزي المنصوري قائد محاور عين زارة بمعركة طرابلس التابع للجيش الليبي عن عزوف عدد كبير من عناصر المليشيات في جبهات القتال حول طرابلس، بسبب الخسائر الكبيرة في صفوفها.

وأضاف المنصوري في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن ذلك يأتي بالتزامن مع التقدم الواضح لقوات الجيش الوطني الليبي، الذي حقق تقدما كبيرا بجبهات القتال أمس الجمعة، خاصة في محاور عين زارة، حيث تم السيطرة على آلة جرف كبيرة كانت تستخدمها المليشيات لإقامة السواتر الترابية.





وشن سلاح الجو الليبي، الجمعة، ضربات مكثفة على مواقع للمليشيات في عدد من المناطق، وسيطر الجيش الليبي على كامل المنطقة الممتدة من سرت حتى رأس أجدير.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن سلاح الجو شن ضربات جوية مكثفة على عدد من تمركزات المليشيات في كل من "الزطارنة" و"غوط الرمان" و"تاجوراء" و"السواني".

وأضاف أن غارات جوية استهدفت تمركزات وآليات المليشيات القريبة من كوبري السواني جنوب طرابلس.



وأكد المنصوري أن قوات الجيش تحقق انتصارات ملحوظة في جميع المحاور، كما تكبد المليشيات المسلحة خسائر كبيرة، حيث قتل وجرح العديد منهم، بالإضافة إلى ضربات سلاح الجو الليبي الذي أحدث خسائر فادحة بصفوف المليشيات.



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وحول موعد تحرير طرابلس، قال المنصوري إن الجيش يسير وفق تعليمات وخطة موضوعة مسبقا، مشددا على أن قوات الجيش سوف تحرر طرابلس قريبا من قبضة المليشيات المسلحة، لكنها تسعى أيضا للحفاظ علي البنية التحتية للمدينة وحياة المدنيين.

وتمكن الجيش الليبي من نصب كمين للمليشيات في محور صلاح الدين، أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا من المليشيات بعد إيهامهم بانسحاب القوات وتراجعها.





كما تمكنت القوات التابعة للجيش الليبي من السيطرة على مشروع الهضبة جنوبي وسط طرابلس، بعد السيطرة على معسكر اليرموك، كما تقدمت قوات الجيش في جنوب طرابلس وسيطرت على مدينة العزيزية على بعد 40 كم جنوب العاصمة.

وأصدرت غرفة عمليات الكرامة التابعة للمركز الوطني للإعلام بيانا تفيد بأن القوات سيطرت على لواء الزهراء بعد تحرير العزيزية، عقب اشتباكات عنيفة في المنطقة.

وأعلنت شعبة المعلومات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي أن فصائل دعم اللواء 106 وكتيبة المشاة 166 انتقلت للانضمام إلى بقية الوحدات العسكرية في محاور طرابلس.

ونفذ الجيش الوطني الليبي غارة جوية يوم 3 نوفمبر على مخازن الأسلحة والمنشآت في القسم العسكري من مطار معيتيقة الدولي، والتي كانت تستخدمها الجماعات المسلحة لتخزين معدات وصواريخ الطائرات التركية بدون طيار.

وتستمر المواجهات بين قوات الجيش الليبي والمليشيات والتنظيمات الإرهابية منذ ما يزيد عن 6 أشهر، في إطار عمليات طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش في 4 أبريل/نيسان الماضي لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من سطوة المليشيات والتنظيمات الإرهابية.