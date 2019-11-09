أليانز أرينا والسوبر يحصنان بايرن ميونيخ من السقوط أمام دورتموند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف فريق بايرن ميونيخ نظيره بروسيا دورتموند (السبت) بملعب أليانز أرينا، في الجولة الـ11 للدوري الألماني "بوندسليجا"، في كلاسيكو المسابقة.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في ترتيب فرق البوندسليجا بفارق نقطة عن البايرن الذي تراجع للمركز الرابع بعد السقوط 1-5 أمام آينتراخت فرانكفورت الجولة الماضية.

وأدت الخسارة المذلة والتاريخية لحامل لقب الدوري إلى الإطاحة بالكرواتي نيكو كوفاتش من منصب المدير الفني للبافاري، مع تعيين هانز فليك مساعده خلفاً له بشكل مؤقت.

وقبل الكلاسيكو يتسلح البايرن بعدة أمور تجعله مرشحا على الأقل للإفلات من الخسارة، منها أنه فاز على دورتموند في آخر 5 لقاءات على ملعبه أليانز آرينا بمجموع نتائج 19-3.

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وبالإضافة إلى ذلك فإن لوسيان فافر، مدرب دورتموند، لم يحقق إلا انتصارين فقط في 8 زيارات لمعقل العملاق البافاري مع فرقه السابقة، بينما خسر 5 مرات وتعادل مرة.

وحقق دورتموند الفوز بكأس السوبر على حساب البايرن في أغسطس/آب الماضي، ويشير التاريخ إلى أن دورتموند في الكلاسيكو الذي يتبع تفوقه على البايرن في السوبر لا يفوز، حيث تعادلا مرتين في أول كلاسيكو بعد فوز دورتموند بالسوبر بينما فاز البايرن مرتين.

"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي مجموعة حقائق عن الكلاسيكو الألماني بين البايرن ودورتموند.