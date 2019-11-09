الرئيس البرازيلي يدعو مواطنيه إلى عدم الاكتراث بلولا "الحقير"

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دعا الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو السبت مواطنيه "المحبين للحرية" إلى عدم الاكتراث ب"الحقير" لولا، الرئيس اليساري الأسبق الذي خرج من السجن مساء الجمعة.
وفي أول تعليق له على الإفراج عن لولا الذي أدان الحكومة البرازيلية الحالية فور خروجه من السجن، قال بولسونارو عبر تويتر إنّ لولا "حر موقتاً، ولكنه مدان"، في إشارة إلى عقوبة السجن في حق لولا على خلفية قضية فساد.
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