شكرا لقرائتكم وزير نفط العراق: معدل الإنتاج والتصدير مستقر رغم الحراك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم السبت إن مستويات إنتاج وتصدير النفط الخام ما زالت مستقرة، وذلك رغم استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة على نطاق واسع.

وقالت الوزارة في بيان: "أشار الغضبان إلى استقرار معدلات الإنتاج والتصدير وأن الجانب الاستخراجي في حالة صحية جيدة جدا ولدينا إمكانات إضافية لكن العراق ملتزم بحصته بالإنتاج في (أوبك)".

Advertisements

وأمل الغضبان في الوفاء بالتزام الوزارة إزاء الميزانية رغم عدم تلقي أي نفط من كردستان . وأكد أن التوقعات إيجابية.

والخميس عمد محتجون إلى إغلاق ميناء رئيسي جنوب البلاد. وقال مسؤولو ميناء أم قصر إن عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة أحرقوا الإطارات وسدوا مدخل الميناء فمنعوا الشاحنات من نقل الأغذية والواردات الحيوية قبل أن تستأنف العمليات بعد ساعات.

كما عمد متظاهرون في شمال البلاد إلى منع وصول نحو تسعين ألف برميل من النفط الخام المخصص للتصدير، لا تزال عالقة في حقل القيارة في محافظة نينوى، بحسب ما قال مصدر في القطاع لوكالة فرانس برس.