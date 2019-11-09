افادت قناة "العربية" عن "اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين و​قوات الأمن​ بالقرب من جسر السنك في ​بغداد​"، مشيرة الى ان "هناك قرارا امنيا بحصر التظاهرات في ساحة التحرير فقط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من جسر السنك في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.