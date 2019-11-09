النشرة: بدء الإجتماع الذي يبحث الوضع المصرفي برئاسة عون في قصر بعبدا

افادت مراسلة "​الخليج 365​" انه "بدأ في هذه الأثناء الإجتماع الذي يبحث الوضع المصرفي في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​".

ويحضر الاجتماع الوزراء علي حسن خليل، منصور بطيش، سليم جريصاتي، وحاكم مصرف ​لبنان​، ورئيس وأعضاء ​جمعية المصارف​.

وكان الرئيس عون قد دعا إلى اجتماع يعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا يضم حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس جمعية المصارف في لبنان ​سليم صفير​ وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك في إطار ​الاتصالات​ التي يقوم بها رئيس الجمهورية لمعالجة الوضع المصرفي في البلاد في ضوء التطورات التي يشهدها، ولعرض السبل الكفيلة بمعالجة الوضع القائم.