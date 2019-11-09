عثر على المواطن مصابا بطلق ناري بفمه من مسدس حربي داخل زورق مخصص للصيد على بعد كيلومتر من شاطىء ضبيه مقابل شركة ​المياه​، ولف جسده بسلك حديدي زنة 10 كيلوغرام.

وسارعت إلى المكان ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وعناصر ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي إيلي سعادة نقلها عناصر الدفاع المدني إلى ​مستشفى الجعيتاوي​ في ​الأشرفية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة مصابة بطلق ناري مقابل شاطىء ضبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.