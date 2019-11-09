العميد خطار: حريق الدبية تحت السيطرة ولا داعي للهلع

أكد مدير عام ​الدفاع المدني​ ​ريمون خطار​، في حديث تلفزيوني، أن حريق ​الدبية​ تحت السيطرة ولا داعي للهلع.

وأشار إلى أننا "امام فترة دقيقة هذا الاسبوع في ​الحرائق​ بسبب الطقس ونتمنى على الجميع الالتزام بالارشادات لمنع اندلاعها".