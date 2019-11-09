العميد خطار: حريق الدبية تحت السيطرة ولا داعي للهلع

أكد مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار، في حديث تلفزيوني، أن حريق الدبية تحت السيطرة ولا داعي للهلع.
وأشار إلى أننا "امام فترة دقيقة هذا الاسبوع في الحرائق بسبب الطقس ونتمنى على الجميع الالتزام بالارشادات لمنع اندلاعها".
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