تجمع عدد من المتظاهرين امام مدخل ​مصرف لبنان​ في ​بيروت​، ضمن التحركات التي تشمل عددا من المؤسسات الرسمية والقطاعات الحيوية في البلاد.

واعلن المعتصمون ان تواجدهم يهدف للضغط على ​الدولة​ لمنع الانهيار المالي القائم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون تجمعوا امام مصرف لبنان احتجاجا الاوضاع القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.