جعجع يستقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في معراب، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، في حضور مستشاره لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب إيلي الهندي.

وأفاد المكتب الاعلامي لجعجع، ان المجتمعين تباحثوا "في آخر التطورات المحلية لناحية الأوضاع الإقتصادية ومسألة تشكيل الحكومة الجديدة".