رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف: لسنا بوارد العمل في هذه الأجواء وهناك اجتماع الاثنين لمواكبة التطورات

أكّد رئيس اتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ ​جورج حاج​، في تصريح إذاعي، "أننا نتفهم هواجس وقلق وخوف جميع المودعين اللبنانيين لكن الموظف ليس مسؤولًا عن قرارات الإدارة"، مشيرًا الى أن "التعاطي البعيد عن الأدب مع الموظفين ليس مستحبًا والأجواء التي تحصل غير مستحبة وتهدد أمن الموظف الذي ينفذ تعليمات إدارته، لذلك لسنا بوارد العمل في هذا الأسلوب ومصلحة الموظفين ألا يقتلوا بسبب الأوضاع في البلد".

ولفت حاج الى أن "قرار إقفال المصارف يومي السبت والإثنين مبني على مذكرة إدارية صدرت من قبل ​مجلس الوزراء​ بمناسبة ​عيد المولد النبوي​"، كاشفًا عن أن "هناك اجتماعًا للمجلس التنفيذي يوم الإثنين لمواكبة التطورات السياسية الحاصلة لنعرف كيف سنتعامل في المرحلة المقبلة".