نفاد مادة البنزين في بعض محطات بعلبك وارتفاع سعر المازوت

ذكرت معلومات صحافية أن عددا محدودا من المحطات رفع خراطيمه في بعلبك والجوار، بذريعة نفاد مادة البنزين، كما أن سعر صفيحة المازوت ارتفع إلى 22000 ليرة بعدما كان يوم أمس 20 ألفا، وعلما أن الحد الأعلى لمبيع صفيحة المازوت بحسب قرار وزارة الطاقة الأخير هو 17600 ليرة.
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