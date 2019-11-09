نفاد مادة البنزين في بعض محطات بعلبك وارتفاع سعر المازوت

ذكرت معلومات صحافية أن عددا محدودا من المحطات رفع خراطيمه في ​بعلبك​ والجوار، بذريعة نفاد مادة ​البنزين​، كما أن سعر صفيحة ​المازوت​ ارتفع إلى 22000 ليرة بعدما كان يوم أمس 20 ألفا، وعلما أن الحد الأعلى لمبيع صفيحة المازوت بحسب قرار وزارة الطاقة الأخير هو 17600 ليرة.

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