"G. VINCENTI & SONS S.A.L.": لم نغيّر أو نرفع أسعار علاماتنا التجاريّة أو منتجاتنا في السوق اللبنانيّة

تودّ شركة " G. VINCENTI & SONS S.A.L." أن تطمئن عملاءها والشعب اللبنانيّ أجمع، بأنّها وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها البلد، وعلى الرغم من:
الزيادة في التعريفات الجمركيّة
نقص الدولار الأميركيّ في السوق
زيادة أسعار الفائدة التي تفرضها المصارف
قرار المصارف بتوقيف كافّة التسهيلات المصرفيّة التجاريّة للشركات
ترغب في أن تؤكّد تضامنها مع المستهلك اللبنانيّ في هذه الأوقات العصيبة والظروف الصعبة الناجمة عن الكثير من القلق والألم.
ونودّ بموجب هذا، التأكيد على أنّ " G. VINCENTI & SONS S.A.L." لم تغيّر أو ترفع أسعار علاماتها التجاريّة أو منتجاتها في السوق اللبنانيّة على الرغم من الخسائر الفادحة التي تتعرّض لها.
لكنّ هذا القرار يأتي من إيماننا الحقيقيّ في المساهمة في قضيّة الشعب اللبنانيّ وتضامننا مع معاناته.
مع تمنيّاتنا للشعب اللبنانيّ بالسلام والوحدة والازدهار.
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