أحمد الحريري: ملتزمون بالوصول الى صيغة متوازنة لقانون عفو عام يلامس العفو الشامل

أكد أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الإلتزام بالوصول الى صيغة متوازنة لقانون عفو عام يلامس العفو الشامل وفق وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
وتوجه الى كلّ أهالي وأمهات وعائلات الموقوفين والملاحقين والمحكومين المظلومين، بالقول: "لن نرضى بعفو عام مشوّه".
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