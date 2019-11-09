أحمد الحريري: ملتزمون بالوصول الى صيغة متوازنة لقانون عفو عام يلامس العفو الشامل

أكد أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الإلتزام بالوصول الى صيغة متوازنة لقانون عفو عام يلامس العفو الشامل وفق وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​.

وتوجه الى كلّ أهالي وأمهات وعائلات الموقوفين والملاحقين والمحكومين المظلومين، بالقول: "لن نرضى بعفو عام مشوّه".