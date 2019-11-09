ردّ "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" على عرض وزير الخارجيّة الأميركيّة مايك بومبيو مساعدة لبنان والعراق للتخلّص من النفوذ الإيراني، وشدّد، على ان "الثورة غير معنيّة بصراع الولايات المتّحدة مع إيران وأيّ محاولة لربطها بهذا الصراع سيكون مصيرها الفشل المحتوم".
وفي بيان له لفت حزب الكتلة الوطنية الى ان "هذه الثورة، وللمرّة الأولى في تاريخ لبنان، تصدح بصوت واحد على مدى مساحة لبنان وعلى مسمع الجميع معلنة أنّها لا تبالي بأيّ بعدٍ إقليمي".
كانت هذه تفاصيل خبر الكتلة الوطنيّة رداً على بومبيو: محاولات ربطكم الثورة بصراعكم مع إيران مصيرها الفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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