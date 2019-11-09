الكتلة الوطنيّة رداً على بومبيو: محاولات ربطكم الثورة بصراعكم مع إيران مصيرها الفشل

ردّ "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" على عرض وزير الخارجيّة الأميركيّة ​مايك بومبيو​ مساعدة لبنان و​العراق​ للتخلّص من النفوذ ال​إيران​ي، وشدّد، على ان "​الثورة​ غير معنيّة بصراع الولايات المتّحدة مع إيران وأيّ محاولة لربطها بهذا الصراع سيكون مصيرها الفشل المحتوم".

وفي بيان له لفت حزب الكتلة الوطنية الى ان "هذه الثورة، وللمرّة الأولى في ​تاريخ لبنان​، تصدح بصوت واحد على مدى مساحة لبنان وعلى مسمع الجميع معلنة أنّها لا تبالي بأيّ بعدٍ إقليمي".