اعتصام عند مدخل مطمر الكوستا برافا في الشويفات للمطالبة باقفاله

نفذ عدد من المحتجين اعتصاما عند مدخل مطمر الكوستا برافا في الشويفات، ورفعوا شعارات مطالبة باقفال المطمر.

وعبر عدد من المشاركين عن استيائهم من فرض المطمر على ابناء ​مدينة الشويفات​ والمنطقة المجاورة من قبل بعض السياسيين، وبموافقة ​بلدية الشويفات​.

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