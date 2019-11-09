الحراك الشعبي بحاصبيا والعرقوب دعا إلى لقاء حواري عند مثلث سوق الخان

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​الحراك الشعبي​ في منطقة حاصبيا و​العرقوب​ دعا إلى لقاء حواري تحت عنوان الانتفاضة الشعبية اللبنانية انجازات تحديات وآفاق يديره الناشط في الحراك سليم علاء الدين وذلك في إحدى خيم الحراك عند مثلث سوق الخان".



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