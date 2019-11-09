اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادكار طرابلسي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "سبب من اسباب الازمة هو الصراع على ​النفط​، وحماية النفط سيكون سببا من اسباب الحل، ويجب حماية هذا الحل. والغد سيكون مشرقا وهو لناظره قريب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ادكار طرابلسي: سبب من اسباب الازمة هو الصراع على النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.