الحسن تتابع الجهود المبذولة لاخماد حريق الدبية

تابعت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​، جهود الأجهزة المعنية لاخماد الحريق في ​الدبية​، وكانت على اتصال مباشر ومتابعة مع كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​ ومدير وحدة الكوارث في السرايا الحكومية زاهي شاهين ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي.

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