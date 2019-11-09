شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى سالم: 5 ملايين جنيه لتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بطهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا بسوهاج، على موافقة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بإضافة 5 ملايين جنيه لخطة وزارة الإسكان لإحلال وتجديدات شبكات ومحطات مياه الشرب النقى بنطاق مركز ومدينة وقرى طهطا وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالى الحالى 2019 / 2020.

وكان سالم قد تقدم بعدة طلبات لوزيرة التخطيط باعتبار تلك الطلبات من المطالب الملحة والضرورية لخدمة أبناء مركز ومدينة طهطا وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومن ضمن هذة الطلبات ما يخص إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بدائرة المركز.

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وأوضح أن وزارة التخطيط وافقت على الفور وجارى أعمال الطرح والتنفيذ وإعداد كراسات الشروط والواصفات الفنية تمهيدا لأعمال الطرح والبدء فى التنفيذ.

يذكر أن نائب طهطا النائب مصطفى سالم كان قد حصل أيضا على موافقة سابقة من الدكتور مصطفى مدبولى بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والمناطق المحرومة بمركز ومدينة طهطا، ووافق على تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه لاستكمال هذه المشروعات ووجه بسرعة التنفيذ.