شكرا لقرائتكم خبر عن حالات انتحار وهروب جماعى.. لماذا يفر شباب الإخوان من تركيا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت تفاصيل لأول مرة عن المعاناة التى يعيشها عناصرالإخوان الإرهابية فى تركيا، وتعرضهم للهروب والانتحار، نتيجة التخلى عنهم والأوضاع السيئة التى يعيشونها هناك، والتى تؤكد أن تركيا لم تعد جنة الإخوان بسبب تخلى قيادات الجماعة عن الشباب هناك .

ورصد التقرير،شهادات من عناصر الإخوان الإرهابية الهاربين، تبين أن هناك عناصر اتجهت إلى الهروب إلى دول أخرى، ومنهم من انتحر نتيجة للأوضاع السيئة التى تشهدها تركيا والجماعة هناك.

ولفت التقرير أن عناصر الإخوان من الدول الأخرى الموجودين في تركيا، بدأوا فى العودة إلى دولهم، وعلى رأسهم النائب الإخواني الكويتى فهد الخنة، الذى عاد إلى الكويت مرة أخرى، من اسطنبول، إضافة إلى النائب الإخواني وليد الطبطائى الذى ألمح إلى عودته الى الكويت، وتأكيد على أن الوطن هو الباقى لهم ، وأوضح التقرير أن كل الشواهد تؤكد أن تركيا اصبحت حجيم لكل الهاربين من جماعة الإخوان الإرهابية.

Advertisements