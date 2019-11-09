محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية العراقية،اليوم السبت،عن اعتقال ارهابي في أحد الأوكار في محافظة كركوك.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية،"أنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوات استخبارات الشرطة بمنطقة ليلان بمحافظة كركوك القبض على الإرهابي ".
وأضافت أن فريق العمل المشترك من قسم استخبارات الفرقة الخامسة والوحدة التحقيقية بكركوك والجهد الفني لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية أسهم في التوصل الى المتهم والقاء القبض عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية العراقية تعلن اعتقال إرهابي في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.