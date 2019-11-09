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الداخلية العراقية تعلن اعتقال إرهابي في كركوك

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية العراقية،اليوم السبت،عن اعتقال ارهابي في أحد الأوكار في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية،"أنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوات استخبارات الشرطة بمنطقة ليلان بمحافظة كركوك القبض على الإرهابي ".

وأضافت أن فريق العمل المشترك من قسم استخبارات الفرقة الخامسة والوحدة التحقيقية بكركوك والجهد الفني لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية أسهم في التوصل الى المتهم والقاء القبض عليه.

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