ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و37 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق بمديريات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 5328 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1916 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 188 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 4 دراجات نارية مخالفة، 31 مخالفة "موقف عشوائي".

كما تم ضبط 31 مخالفة شروط الترخيص، 37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.