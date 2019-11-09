عمدة إسطنبول: ميركل هنأتني بالفوز في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ):

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو على فوزه بجولة إعادة انتخابات العمدية المثيرة للجدل في المدينة التي أجريت في يونيو.

وقال إمام أوغلو في تغريدة إلى جانب صورة تجمعه وميركل يدردشان في برلين: "أقبل تهنئة ميركل باسم مدينتنا التي نجحت في اجتياز اختبار الديمقراطية".

التقى الاثنان بشكل مقتضب على هامش احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

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وأنهى إمام أوغلو الذي ينتمي لحزب المعارضة الرئيسي "الشعب الجمهوري"، هيمنة المحافظين الإسلاميين الذي استمر 25 عاما، في إسطنبول التي تعتبرالمركز المالي والثقافي للبلاد.

فاز إمام أوغلو وهو رجل أعمال سابق من منطقة البحر الأسود بتركيا، بجولة الإعادة التي أجريت في 23 يونيو بفارق أكبرمن الجولة الأولى ،على رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يلتقي إمام أوغلو وزير المالية الألماني أولاف شولتس في برلين اليوم السبت.