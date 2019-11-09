بالأسماء.. طعن 14 قياديًا إخوانيًا على أحكام "التخابر مع حماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

طعن دفاع 14 متهمًا بقضية "التخابر مع حماس" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات والتي تراوحت ما بين المؤبد والمشدد 7 سنوات.

وقدّم المحامون طعون عن كل من: خيرت الشاطر وسعد الكتاتني وعصام العريات ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وخالد سعد حسانين وأحمد عبدالعاطي، وخليل أسامة العقيد وأيمن علي السيد وأحمد محمد عبدالحكيم ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.

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كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في 11 سبتمبر الماضي، قد قضت بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب محمد مرسي، و5 آخرين بالسجن المؤبد.

وعاقبت بالسجن المشدد 10 سنوات 3 متهمين، و7 سنوات لمتهمين اثنين، فيما برأت 6 آخرين، وانقضاء الدعوى ضد محمد مرسي الذي توفيَّ خلال انعقاد محاكمته على ذمة نفس القضية في 17 يونيو الماضي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقى بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.