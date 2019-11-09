مصرع عامل سقط من أعلى "سقالة" بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت؛ إثر سقوطه من أعلى "سقالة" خلال تركيب شباك بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالشرقية.

تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بورود بلاغ بوفاة عصام عبدالرحمن، عامل ألوميتال، إثر سقوطه من فوق "سقالة" أثناء تركيب شباك.

جرى التحفظ على الجثة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.