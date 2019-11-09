نزيلة بحجز قسم العاشر تضع مولودًا بمستشفى "بلبيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
استقبل مستشفى "بلبيس"المركزي، بالشرقية، نزيلة محجوزة بقسم شرطة أول العاشر من رمضان؛ على مشارف الولادة، وجرى إدخالها غرفة العمليات وأنجبت طفلها الأول، وعادت مرة أخرى إلى القسم.
كان اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، تلقى إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بشعور "ن.أ.أ" سجينة بحجز القسم، بآلام الولادة.
جرى نقل السجينة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، حيث وضعت مولدها الأول، ذكر، قبل أن تتلقى الإسعافات اللازمة وتعود إلى القسم مرةً أخرى.
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