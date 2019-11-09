استقرار انتاج وتصدير النفط العراقي رغم الاحتجاجات

قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، إن مستويات إنتاج وتصدير النفط الخام في البلاد ما زالت مستقرة، وذلك رغم استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
وأعلنت وزارة النفط العراقية أن الغضبان أشار، خلال اجتماع عقد اليوم السبت، إلى استقرار معدلات إنتاج النفط وتصديره، مضيفا أن "الجانب الاستخراجي في حالة جيدة جدا وأن العراق لديه إمكاناتإضافية في هذا المجال، حسبما نقلته وكالة "رويترز".
وأوضح أن التزام البلاد بحصته الإنتاجية في "أوبك".
وكان الغضبان حذر من إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة في البلاد، قائلا إن "أي تأثير على عمل حقول النفط سيؤثر على تجهيز المواطنين بالغاز السائل".
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