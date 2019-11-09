طائرة بدون طيار تُعطل عمليات مطار كانساي الياباني

رصدت السلطات اليابانية طائرة بدون طيار تحلق فوق مجال المطار كانساي الدولي بخليج أوساكا في اليابان ماأدى إلى تعطل العمليات لمدة ساعة كاملة ، حيث يعد ثاني حادث من نوعه خلال 3 أيام فقط، والثالث في 3 أسابيع،.
النقل اليابانية ومسؤولين في مطار كانساي قالوا إنه تم رصد الطائرة أثناء تحليقها قرب الصالة 2 متوجهة إلى مدرج الطائرات في صباح اليوم السبت، ما تسبب في إغلاق كل المدرجات لأكثر من ساعة، لكن لم يتم العثور على الطائرة واختفت بدون أي أثر.
وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية على موقعها الإلكتروني أن وزارة
وأشارت الصحيفة إلى أن رصد الطائرات بدون طيار في محيط مطار كانساي عطّل العمليات في 19 أكتوبر الماضي، كما تسبب في تعطيل عمليات الإقلاع والهبوط مرتين متتاليين، ليل الخميس الماضي، بعد أن شوهدت طائرة بدون طيار فوق أرض المطار.
ويقع مطار كانساي الدولي على متن جزيرة صناعية في وسط خليج أوساكا قبالة جزيرة هونشو التابعة لإقليم أوساكا الياباني.
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