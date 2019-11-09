القوات العراقية تعتقل إرهابياً في كركوك

اعتقلت القوات العراقية إرهابياً في أحد الأوكار في محافظة كركوك، حسبما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت .



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته

قناة "السومرية نيوز" العراقية، "أنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوات استخبارات الشرطة بمنطقة ليلان بمحافظة كركوك القبض على الإرهابي".



وكشفت أن فريق العمل المشترك من قسم استخبارات الفرقة الخامسة والوحدة التحقيقية بكركوك والجهد الفني لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية أسهم في التوصل الى المتهم والقاء القبض عليه.