القوات العراقية تعتقل إرهابياً في كركوك

اعتقلت القوات العراقية إرهابياً في أحد الأوكار في محافظة كركوك، حسبما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت .
قناة "السومرية نيوز" العراقية، "أنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوات استخبارات الشرطة بمنطقة ليلان بمحافظة كركوك القبض على الإرهابي".
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته
وكشفت أن فريق العمل المشترك من قسم استخبارات الفرقة الخامسة والوحدة التحقيقية بكركوك والجهد الفني لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية أسهم في التوصل الى المتهم والقاء القبض عليه.
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