وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت مرسوما ينص على اعتماد معايير "الناتو" في نظام إدارة الدفاع في بلاده، وذلك خلال مدة أقصاها نهاية 2019. أقصاها نهاية 2019. وكلف زيلينسكي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، وزير دفاعه "أندريه زاجورودنيوك" بالعمل على تطبيق هذه الإجراءات.

وتعتزم أوكرانيا، بحلول 31 ديسمبر المقبل، تشكيل "شرطة عسكرية"، وذلك بعد أن أعلن نائب رئيس الوزراء ديمتري كوليبا مؤخرا أن بلاده تخطط لمواصلة التعاون مع الناتو في مختلف المجالات. هذه الإجراءات.وتعتزم أوكرانيا، بحلول 31 ديسمبر المقبل، تشكيل "شرطة عسكرية"، وذلك بعد أن أعلن نائب رئيس الوزراء ديمتري كوليبا مؤخرا أن بلاده تخطط لمواصلة التعاون مع الناتو في مختلف المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني يوقع على اعتماد معايير الناتو في نظام إدارة الدفاع بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.