اعتقال 21 إرهابيًا من خلايا "داعش" جنوب الموصل بالعراق

اعتقلت الاجهزة الامنية العراقية، اليوم السبت، 21 إرهابيا من خلايا تنظيم " داعش" في ناحية القيارة 60كم جنوب الموصل. وقال مصدر في شرطة نينوى - للوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا"- إن الأجهزة الأمنية شنت عملية للبحث عن خلايا داعش على خلفية إطلاق 17 صاروخا على قاعدة القيارة. خلايا داعش على خلفية إطلاق 17 صاروخا على قاعدة القيارة.

واضاف المصدر أن القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.

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