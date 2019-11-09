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الفصائل الموالية لتركيا تشن هجوما على قرية تل شعير شمالي سوريا

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، شنت بإسناد مدفعي مكثف وعنيف من قبل القوات التركية، هجوما عنيفا على قرية "تل شعير" التابعة لحلب والواقعة بين تل تمر وأبو رأسين، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا

الديمقراطية.

وأشار المرصد (مقره لندن)، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، إلى أن المدفعية التركية استهدفت مواقع لقوات النظام في المنطقة؛ ما أسفر عن سقوط جرحى.
وكانت مصادر ميدانية سورية قد أعلنت - في

وقت سابق اليوم - عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري من جهة والجيش التركي من جهة أخرى في قرية "أم شعيفة" بمدينة رأس العين الحدودية الواقعة في شمال شرق البلاد.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في التاسع من الشهر الماضي عن عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا.
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