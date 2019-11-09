رئيس الوزراء الباكستاني: افتتاح المعبر الحدودي مع الهند شهادة التزامنا بالسلام الإقليمي

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، إن افتتاح معبر "كارتاربور" الحدودي مع الهند شهادة علي التزام باكستان بالسلام الإقليمي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية أنه من المقرر أن تفتح باكستان معبر كارتاربور الحدودي مع الهند اليومحيث سيقوم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بافتتاح المعبر رسميا بحضور الوزراء الفيدراليين وكبار المسؤولين الحكوميين الباكستانيين وعدد كبير من أصحاب معتقدات السيخية من الهند ودول أخرى.
وتأتي تلك الخطوة ضمن مبادرة رئيس الوزراء الباكستاني لتعزيز الانسجام بين الأديان، إلى جانب تعزيز الأمن في المنطقة، حيث وقعت البلدين على اتفاقية معبر كارتابور في الـ24 من أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد التوترات بينهما على خلفية التدابير التي اتخذتها الهند لإلغاء الوضع الدستوري الخاص بجامو وكشمير المتنازع عليها.
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