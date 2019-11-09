اليابانيون يحتفلون باعتلاء الامبراطور الجديد العرش

تجمع عشرات آلاف اليابانيين، اليوم السبت، للاحتفال باعتلاء ولي العهد ناروهيتو العرش بمراسم تشمل رقصات تقليدية وحفلات موسيقية لنجوم البوب.

وتمكن 10 آلاف مواطن من انتزاع بطاقة لحضور الحدث في القصر الامبراطوري إلى جانب 20 ألف مدعو في حين ستبث وقائعه مباشرة عبر التلفزيون.

وهذا الحفل يعقب المراسم الرسمية العديدة التي أقيمت بمناسبة اعتلاء ناروهيتو العرش في 22 أكتوبر.

وقال ناروهيتو متوجهاً إلى الجماهير وإلى جانبه زوجته ماساكو بعد الكلمات التي ألقاها رئيس الوزرء شينزو آبي ومسؤولون كبار "إني ممتن لكم لأنكم أتيتم اليوم لتهنئتي".

وأدت فرقة أراشي للبوب أغنية تم تأليفها خصوصاً للمناسبة.

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والأحد سيقطع ناروهيتو وزوجته في سيارة مكشوفة مسافة الخمسة كيلومترات من القصر إلى مقر إقامتهما في وسط طوكيو.

وهذه الخطوة التي يعتبرها الشعب الياباني ذروة الاحتفالات وإحدى المناسبات .النادرة لرؤية الإمبراطور، كانت مقررة أصلاً في 22 أكتوبر.

لكنها تأجلت احتراماً لضحايا الإعصار الذي ضرب البلاد قبل أيام وتسبب بأضرار جسيمة وبمقتل أكثر من 80 شخصاً.

وفي خطاب مقتضب قدم الإمبراطور التعازي لأهالي الضحايا معبراً عن الأمل في أن تنهض البلاد بسرعة من هذه الكارثة.

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