حرائق الغابات في أستراليا تتسبب بمقتل 3 أشخاص واحتراق 150 منزلاً

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم واحترق أكثر من 150 منزلاً فيما استمرت حرائق غابات "غير مسبوقة" في تدمير مناطق شاسعة شرقي أستراليا، حسبما قالت السلطات اليوم السبت.

وقال شين فيتسيمونز مفوض هيئة الإطفاء الريفية بولاية "نيو ساوث ويلز" اليوم السبت، إن رجال الإطفاء حددوا مكان رفات رجل في سيارة أتت عليها النيران تماما بالقرب من منطقة "جلين إينيس" على بعد 550 كيلومتراً شمال سيدني.

وأنقذ رجال الإطفاء امرأة في نفس الحريق في حادث ليس ذي صلة ولكنها توفيت في وقت لاحق بالمستشفى، بحسب فيتسيمونز، مضيفاً أن سبعة أشخاص على الأقل لايزالوا في عداد المفقودين وأن عدد المفقودين والوفيات مرشح للزيادة.

وتأكدت وفاة شخص ثالث، مساء اليوم السبت، بالتوقيت المحلي بعد العثور على جثمانه في منزل محترق في بلدة جونز ريفر المطلة على ساحل "إن إس دبليو" حيث تأججت الحرائق بعد الظهر.

وقالت هيئة الإطفاء الريفية بولاية "نيو ساوث ويلز" إن نحو 36 شخصاً من بينهم 19 رجل إطفاء أصيبوا جراء حرائق الغابات.

وأضافت هيئة الإطفاء أن 87 حريقاً لا تزال مشتعلة في الولاية، من بينها 16 حريقاً خارج السيطرة وحريقان وصلا إلى مستوى تحذير بحالة طوارئ.

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وفي ذروة الأزمة، مساء أمس الجمعة، كافح أكثر من ألف رجل إطفاء رقماً قياسياً من الحرائق بلغ 17 حريقاً، فيما وصفته هيئة الإطفاء "بتجربة جديدة لم يخوضوها من قبل"

وقال فيتسيمونز إن 150 منزلاً دُمرت ومن المتوقع ارتفاع العدد، حيث لم يتمكن رجال الإطفاء من الوصول إلى بعض مناطق الحرائق لتقييم الأضرار.

وقالت إصلاحية جرافتون إن إدارة السجن المحلي في جلين إنيس الذي شهد حالتي وفاة، اضطرت لإجلاء 164 نزيلاً صباح اليوم السبت بسبب خطر اندلاع حريق فيه.

وأججت الرياح ودرجات الحرارة التي تجاوزت 35 درجة مئوية حرائق الغابات التي أتت بالفعل على مئات الآلاف من الهكتارات.