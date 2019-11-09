كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطالي يفجر مزرعته لسبب غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف رجل إيطالي مثقل بالديون، يسعى إلى تقديم مطالبة تأمين مزيفة، بتنفيذ انفجارين في مزرعة يملكها أسفرا عن مقتل ثلاثة من رجال الإطفاء.

وأخبر المواطن الإيطالي جيوفاني فينسينتى، المحققين أنه كان يعتزم تفجير مزرعته في منطقة بيدمونت الشمالية الغربية عن طريق وضع أسطوانتي غاز، لكنه ارتكب خطأً بجهاز توقيت متصل بالأسطوانات، مما أثار انفجارين.

وبحسب المدعي العام إنريكو سيري، أن رجال الإطفاء هرعوا إلى المزرعة بعد الانفجار الأولي الذي وقع في وقت مبكر الثلاثاء، ثم أصيبوا في انفجار ثان أقوى.

وقد أفادت مصادر محلية، بأن السلطات الأمنية اعتقلت فينسينتى ليلة الجمعة.

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وفي مؤتمر صحفي صباح السبت، قال سيري إن فينسينتى أبلغ المحققين بأنه لم تكن لديه نية لقتل رجال الإطفاء.

وفي سياق منفصل، ستقوم إيطاليا بحظر رحلات شركة "ماهان إير" الإيرانية، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لاتخاذ إجراء ضد الشركة المتهمة من الغرب بنقل عتاد عسكري وعسكريين إلى مناطق الحروب في الشرق الأوسط، حسبما قال مسؤول إيراني في مجال صناعة الطيران، مساء اليوم السبت.

وبالفعل قامت ألمانيا وفرنسا بحظر رحلات هذه الشركة، وأبلغ لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في أوائل شهر أكتوبر الماضي، بأن روما تدرس احتمال اتخاذ قرار مماثل، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت هيئة الطيران المدني الإيطالية "إي إن إيه سي" في بيان، إن حظر رحلات "ماهان إير"، سيسري اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر القادم، وأكد اتحاد شركات الطيران الإيرانية "إيه آي إيه" نبأ الحظر.