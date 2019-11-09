كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الفرنسي يصل إلى بيروت قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجنب باريس التدخل في الشؤون المحلية اللبنانية وترفض الانخراط في بازار الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة. ومع ذلك، فإن فرنسا ترفض أن تظل سلبية في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية في لبنان.

وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ "الشرق الأوسط"، ينبغي على كريستوف فارنو، رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية أن يصل إلى بيروت قريبًا في مهمة لدعم لبنان على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

وأكدت المصادر على ضرورة "التفريق" بين السياسة الفرنسية والسياسة الأمريكية في لبنان.

وأضافت المصادر، باريس تريد دعم بيروت في ملء الفراغ الحالي، مضيفين أن فرنسا تأمل أن يوافق المسؤولون اللبنانيون على تشكيل حكومة قادرة على تلبية المطالب الشعبية وإصدار قوانين ضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتعهدات التي اتخذت في مؤتمر CEDRE الذي عقد في أبريل الماضي في باريس.

واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي ردًا على الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية.

ويبقى مجلس الوزراء في مكانه كقائم بأعمال تصريف في ظل الجهود المتوقفة لتشكيل حكومة جديدة.

وترى باريس أن استقالة الحريري دفعت الأزمة إلى مزيد من التفاقم.

وباختصار، تريد باريس بناء شبكة أمان للبنان مع التركيز على ملء الفراغ الحكومي بسرعة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتأخرة وتلبية المطالب المشروعة للشارع.

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وقالت مصادر أخرى إن المبعوث الفرنسي يهدف إلى "إرضاء حزب الله" بأنه لم يتم التخطيط لمؤامرة ضد وجوده في لبنان.

وقال المصدر "لا توجد مؤامرات لإضعاف الحزب أو التخلص منه."

وقالت المصادر إنه يجب على جميع الأطراف التنسيق لمواجهة الأزمة الحالية التي تهدد بإزالة النظام النقدي والمالي بأكمله.

وأضاف المصدر "المبعوث لديه مهمة لسد الفجوة والمواقف المتناقضة بين الأطراف اللبنانية على أمل أن توجد الأزمة الحالية."



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