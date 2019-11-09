كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلق على مطالبات الولايات المتحدة بحقول النفط السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على مطالبات الولايات المتحدة بحقول النفط السورية، بأنها غير شرعية ولا أساس لها في القانون الدولي.

وقال "أوغلو"، في تصريحاته التي استشهدت بها قناة هابر التلفزيونية: "إنهم -الولايات المتحدة- يقرون ويعلنون صراحة أنهم موجودون هناك -في سوريا- بسبب حقول النفط. لا أحد لديه الحق في الموارد السورية".

وأضاف المسؤول التركي: "لقد أتوا إلى هنا، عبر آلاف الكيلومترات، وقالوا: سنقوم بتقييم حقول النفط في هذا البلد. هذا يتعارض مع قواعد القانون الدولي".

في الأسابيع الأخيرة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارًا وتكرارًا، بأن الولايات المتحدة ستحافظ على "نفط" سوريا، مع تأكيد قائد البنتاجون مارك إسبر، على أن المهمة الأمريكية في سوريا ستكون الآن لمنع وقوع مخزونات النفط في البلاد في أيدي إما الإرهابيين أو حكومة دمشق.

في وقت سابق، وسط مزاعم متكررة من الرئيس ترامب بأن واشنطن سوف "تؤمن" و "تحتفظ" بالنفط السوري، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه سيتم الاحتفاظ بما يصل إلى 800 جندي أمريكي في البلد الذي مزقته الحرب لإبقاء الذهب الأسود خارج أيدي كل من داعش (داعش) * ودمشق ، المالك الشرعي للنفط.

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أدت تصريحات "ترامب" إلى انتقاد، في كل من الولايات المتحدة وخارجها، حول كيفية انتهاك السياسة الأمريكية للقوانين الدولية ضد النهب، حيث أشاد الرئيس السوري بشار الأسد بـ "ترامب" لكونه واضحًا على الأقل بشأن الطبيعة "الإجرامية" للسياسة الأمريكية ضد بلاده.

وقد صرح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بأن تركيا لن تغادر سوريا حتى تنسحب الدول الأخرى، مضيفًا أن أنقرة ستواصل هجومها عبر الحدود ضد الأكراد إلى أن يغادروا المنطقة بالكامل.

وقال أردوغان في حديثه للصحفيين يوم الجمعة إن تركيا لن تغادر سوريا إلا بمجرد مغادرة الدول الأخرى، مضيفًا أن الهجوم التركي سيستمر حتى تغادر جميع القوات الكردية المنطقة.

وذكر أردوغان: "لن نسمح حتى يغادر كل إرهابي آخر المنطقة" في إشارة إلى وحدات حماية الشعب، المكون الرئيسي للقوات الديمقراطية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة".