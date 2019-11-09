كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: الحكم على خلية داعشية بالسجن 15 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت محكمة موسكو العسكرية على أعضاء من خلية داعش بالسجن لتخطيطهم لهجمات إرهابية في المدن الروسية.

وأفادت وكالة أنباء تاس نقلا عن مكتب جهاز الأمن الفيدرالي في المقاطعة، بأن المتهمين أنشأوا خلية لداعش في مقاطعة ياروسلافل.

واتصل الإرهابيون بأعضاء داعش من خلال تطبيق مراسلة "تيلجرام" المحظور في الاتحاد الروسي، وخططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في إحدى المناطق الروسية، ولكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ خطتهم الإجرامية عندما تم القبض عليهم العام الماضي.

وبعد فحص ملف القضية، حكمت محكمة موسكو العسكرية على أعضاء خلية ياروسلافل الإرهابية بالسجن لفترات تتراوح بين 9 و15 سنة.

كما أعلنت الخدمة الفيدرالية أنها ألقت القبض على أعضاء في خلية تابعة لتنظيم داعش لجمع التبرعات لتمويل أنشطة المجموعة وكشفت أنهم جمعوا حوالي 156.000 دولار للمقاتلين السوريين.

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وأصدرت الوكالة بيانًا يفيد بأن ممثلي داعش أعطوا تعليمات لأعضاء الخلية لإنشاء نظام مالي يمول أنشطة المنظمة الإرهابية الدولية.

واعتقلت الوكالة اثنين من أعضاء هذه الخلية الإجرامية الذين قاموا بتحويل الأموال إلى المتشددين في سوريا عبر أنظمة الدفع والبطاقات.

وقامت الأجهزة الأمنية بتفتيش مكان إقامة المدعى عليهما والكشف عن وسائل الاتصال ودفع الشيكات وغيرها من الأدلة لإثبات تورطهم، وفقًا للبيان.

في عدة مناسبات، قامت أجهزة الأمن الروسية باعتقال مجرمين متهمين بجمع الأموال بدعوى أنهم كانوا من أجل "التبرعات" ونقلوها لتمويل نشاط المنظمة في سوريا.

وخلال العملية الأخيرة، قال الأمن إنه أحبط تحويل أكثر من 90.000 دولار إلى المنظمة الإرهابية، التي جمعتها مجموعة في تسع كيانات روسية، مدعيًا أنها "تبرعات خيرية".