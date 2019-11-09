كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات الآلاف يحتفلون بتتويج إمبراطور اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع عشرات الآلاف من الناس، اليوم السبت، في مهرجان وطني للاحتفال بتكريم الإمبراطور الياباني ناروهيتو مع الراقصين ونجوم البوب الذين يقدمون عروضًا مبتهجة.

حضر نحو 10 آلاف مواطن فازوا بتذاكر يصعب الحصول عليها و 20 ألف ضيف مدعو المهرجان المسائي في ساحة القصر الإمبراطوري بطوكيو، والذي تم بثه مباشرة عبر البلاد.

جاء المهرجان، بعد أن أنهى "ناروهيتو" صعوده إلى عرش أقحوان يوم 22 أكتوبر في حفل وتقاليد وعظمة الملكية التي تدعي 2000 سنة من التاريخ.

وقال "ناروهيتو"، أمام حشد يلوح بالعلم يقف على جسر حجري في القصر مع الإمبراطورة ماساكو، عقب خطابات التهنئة لرئيس الوزراء شينزو آبي، وشخصيات بارزة أخرى "أنا ممتن لكم لتجتمعوا هنا اليوم لتهنئتك".

قامت مجموعة J-pop Arashi بأداء أغنية مؤلفة للحدث، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

في وقت سابق من اليوم، استمتع 30 ألف شخص آخر بأداء عروض الرقص المحلية في المكان.

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يوم الأحد، سيقوم الزوجان الملكيان باستعراض في سيارة قابلة للتحويل على طول طريق طوله 4.6 كيلومتر (2.9 ميل) من القصر إلى مقر إقامتهما في وسط طوكيو للاحتفال بالتتويج.

كان من المقرر أصلاً عرض المسيرة في 22 أكتوبر، لكن تم تأجيلها بعد مقتل أكثر من 80 شخصًا عندما دخل إعصار هاجيبس اليابان وتسبب في أضرار واسعة النطاق.

في خطابه القصير، قدم الإمبراطور تعازيه للضحايا وعبر عن "خالص أمله" في الشفاء المبكر من الكارثة.

"ناروهيتو"، 59 عاما، هو حفيد الإمبراطور هيروهيتو، الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية في عهده، فيما يعد أول إمبراطور ياباني يولد بعد أن وضعت الحرب أوزارها.

وبالنظر إلى "ناروهيتو" وزوجته ماساكو، وهي دبلوماسية سابقة عمرها 55 عاما، تملك خبرة طويلة في الدراسة والعيش في الخارج، فإن الآمال كبيرة في أنهما قد يكونان أكثر انفتاحا على العالم وأقرب إلى حياة كثير من اليابانيين.

وتخرج الإمبراطور الجديد عام 1982 بتخصص في التاريخ من جامعة غاكوشوين في طوكيو، وهي الجامعة التي تفضلها العائلة الإمبراطورية اليابانية، قبل أن يدرس لمدة عامين في جامعة أكسفورد في بريطانيا.