رسميا.. هؤلاء مرشحو الرئاسة في الجزائر وعددهم خمسة

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 دجنبر المقبل.

وتضمنت هذه القائمة، بحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، اسم كل من “علي بن فليس رئيس حكومة الأسبق، عبد المجيد تبون وزير أول أسبق، وعز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب المسقبل والمناضل السابق في الأفلان”.

ورفض المجلس الدستوري، طعون 9 راغبين في الترشح للرئاسيات ، وهم كلا من “بلقاسم ساحلي، عبدالحكيم حمادي، النوي خرشي، محمد ضيف، العبادي بلعباس، محمد بوعوينة، فارس مسدور، عبد الرؤوف العايب، علي سكوري”.

وجاء رفض المجلس الدستوري، طعون الراغبين في الترشح، لعدم التأسيس، واستفائها الشروط القانونية.