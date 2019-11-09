البطولة العربية لكرة السلة.. “الكوديم” يواجه فريقا جزائريا والجيش يصطدم ببيروت اللبناني

تتواصل اليوم السبت، مباريات البطولة العربية لكرة السلة سيدات، التي تستضيفها مكناس من 3 إلى 11 نونبر الجاري، بعدما بلغت محطة ربع النهائي.

وسيكون مستضيف الدورة، النادي المكناسي في مواجهة مغاربية ضد المجمع البترولي الجزائري، بينما يواجه ممثل المغرب الثاني، الجيش الملكي نادي بيروت اللبناني.

وواجه النادي المكناسي في دور المجموعات، نادي بيروت، خصم الجيش في دور الربع، حيث خسر أمامه بحصة 62_50، كما سبق للفريق العسكري مواجهة منافس “الكوديم”، المجمع البترولي في الدور ذاته، وانهزم ضده بنتيجة 78_33.

وفي باقي لقاءات دور الربع، يلتقي الأمل الرياضي التونسي بنصر حسين داي الجزائري، في حين يواجه النادي الرياضي الصفاقسي من تونس، نادي الفحيص من الأردن.