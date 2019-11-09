فاس.. توقيف سيدة ورجلين بحوزتهم 405 كيلوغراما من سنابل الكيف

تمكنت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و56 سنة، من بينهم سيدة وشخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أنه جرى توقيف المشتبه فيها الرئيسية بالحي الحسني بمدينة فاس، قبل أن تتمكن الأبحاث من توقيف مزودها الرئيسي بالمواد المخدرة بحي بنسودة بنفس المدينة.
ومكنت عملية التفتيش المنجزة، أمس الجمعة، بداخل منزل ومرآب يستغله الموقوفون بنفس الحي، من ضبط 405 كيلوغراما من سنابل الكيف، و51 كيلوغراما من مسحوق التبغ المعد للترويج، علاوة على مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وحسب المصدر نفسه، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات لتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في ترويج هذه المواد المخدرة.
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