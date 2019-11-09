ساحات الجزائر ترفض الانتخابات والمحكمة الدستورية تعلن عن مرشحيها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر اليوم، السبت، القائمة النهائية الرسمية لمرشحي الرئاسة في الانتخابات القادمة|، المقررة في 12 كانون أول/ ديسمبر المقبل، ورفض الطعون المقدمة ضدها، وفق ما جاء في بيان رئيس المحكمة، كمال فنيش، عبر التلفزيون الجزائري الرسمي.

وقال فنيش إن "الطعون المقدمة ضد القائمة الأولية لسلطة الانتخابات رفضت لأنها لم تستوف الشروط القانونية، وبالتالي فقد تم اعتماد 5 مرشحين رسميا".

والسبت الماضي، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات قبول 5 ملفات من بين 23 أودعوا لديها أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة، وكان السبب الرئيس لإقصاء أغلبهم، عدم اكتمال النصاب القانوني لتوكيلات المواطنين (50 ألف توكيل).

واقتصرت قائمة المرشحين الذين قبلت ملفاتهم على رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس، الأمين العام لحزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون، مستقل، وكذلك رئيس "جبهة المستقبل"، عبد العزيز بلعيد.

كما وافقت السلطة على ملفات عز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد) ورئيس حركة البناء الوطني (إسلامي)، وعبد القادر بن قرينة.

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والثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الدستوري تلقيه طعونا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات تخص 9 مرشحين محتملين.

ويتعلق الأمر بكل من ممثل حزب واحد هو بلقاسم ساحلي، أمين عام التحالف الوطني الجمهوري، و8 مستقلين هم: عبد الحكيم حمادي، وفارس مسدور، وخرشي النوي، ومحمد ضيف، وبوعينة محمد، ورؤوف عايب، والعبادي بلعباس، وعلي سكوري.

ويعد قرار المجلس نهائيا وإعلانا عن انطلاق السباق الانتخابي رسميا، حيث تبدأ يوم 17 من الشهر الجاري، الحملة الدعائية للمترشحين الذين قبلت ملفاتهم وتستمر ثلاثة أسابيع، وفق السلطة المستقلة للانتخابات.

ويشهد الشارع الجزائري، انقساما حادا بين مؤيدي الانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.

وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، من أن "حرية التظاهر" يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات وأن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.