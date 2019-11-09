شرطة تعز تنفي اعتقال ناشطين ومشاركين في المسيرات 

السبت 9 نوفمبر 2019

شرطة تعز

نفى مصدر أمني بشرطة تعز للإعلام الأمني نفيا قاطعا عن قيام الأجهزة الأمنية باعتقال بعض الناشطين والمشاركين في المسيرات حسب ما روجته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي.



ووفق مركز الإعلام الأمنى، أكد المصدر الأمني بأن هذه الإدعاءات لا تمت للحقيقة بأي صلة وأن الأجهزة الأمنية لم تقم بأي حملات اعتقال وأن هذه الأخبار الكاذبة تسعى للنيل من المؤسسة الأمنية عبر نشر هذه الإدعاءات.

وشدد المصدر الأمني على احترام حق التعبير عن الرأي بما في ذلك حق التظاهر السلمي مشددا على التزام شرطة تعز بحماية هذا الحق باعتباره جزءا من مسؤولياتها تجاه جميع أبناء المجمتع.

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كما نفت شرطة المحافظة بشكل قاطع، وجود أي تعليمات بمنع التظاهر السلمي، أو تقييده ، كما أشيع خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما لا يضر بالممتلكات العامة والخاصة وكل تصرف يتعارض مع مبداء سلمية التعبير عن الرأي.

وتقدر شرطة تعز عاليا مستوى اليقظة والحرص لدى جميع أبناء محافظة تعز لإسناد الاجهزة الأمنية في ممارسة مهامها المنوطة بها لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وانطلاقا من مسئولياتها في حماية النظام العام ، وضمان سلامة المجتمع، فإن شرطة المحافظة تؤكد على أي جهة تريد التظاهر أن تقوم بإشعارها مسبقا ، ليتسنى لها اتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق السلامة ، وحماية النظام العام وسكينة المجتمع.